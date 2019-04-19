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Общество

Псковичи участвуют в чемпионате WorldSkills «Спасательные работы» в Приморье

19 апреля 2019 года, 11:50

Псковичи отправились во Владивосток, чтобы побороться за право сильнейших в «спасательных работах» WorldSkills. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поездка псковских студентов и школьников на соревнования состоялась благодаря материальной помощи «Мехуборки».
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
В команду вошли студенты Псковского агротехнического колледжа Иван Власенко, Анастасия Бойкова, Дмитрий Орлов, Данила Васильев и Артем Рекец, а также воспитанники военно-патриотического Центра «Патриот» Татьяна Воднева, Андрей Железняков, Иван Семенов, Олег Воднев и Даниил Владимиров.

Соревнования начнутся 22 апреля на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа. Участниками станут 40 команд из 26 субъектов России.

Финал 7-го Национального чемпионата стартует 20 мая в Казани.

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