Псковичи участвуют в чемпионате WorldSkills «Спасательные работы» в Приморье

Псковичи отправились во Владивосток, чтобы побороться за право сильнейших в «спасательных работах» WorldSkills. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Псковичи отправились во Владивосток, чтобы побороться за право сильнейших в «спасательных работах» WorldSkills. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Соревнования начнутся 22 апреля на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа. Участниками станут 40 команд из 26 субъектов России.
Финал 7-го Национального чемпионата стартует 20 мая в Казани.