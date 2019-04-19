Нина Иванова: Наша жизнь полна стрессов

Массажист спортивного клуба Нина Иванова рассказала, как работала с апрельской участницей проекта "Модная революция" Мариной Дмитриевой.

-Я сделала расслабляющую и общеукрепляющую процедуру для всего тела, так называемый "массаж",- рассказала Нина Иванова. - Процедура помогает восстановлению жизненных сил. Наша жизнь полна стрессовых ситуаций, поэтому такой массаж рекомендован практически всем, чтобы восстановить гармонию и баланс. Для достижения стойкого положительного эффекта я рекомендую семь-десять сеансов такого массажа. При необходимости курс можно повторять несколько раз в год. Также массаж можно делать в целях профилактики, просто чтобы доставить удовольствие телу.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.



