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Общество

Нина Иванова: Наша жизнь полна стрессов

19 апреля 2019 года, 11:01

Массажист спортивного клуба Нина Иванова рассказала, как работала с апрельской участницей проекта "Модная революция" Мариной Дмитриевой. 

-Я сделала расслабляющую и общеукрепляющую процедуру  для всего тела, так называемый "массаж",- рассказала Нина Иванова. -  Процедура помогает восстановлению жизненных сил. Наша жизнь полна стрессовых ситуаций, поэтому такой массаж рекомендован практически всем, чтобы восстановить гармонию и баланс. Для достижения стойкого положительного эффекта я рекомендую семь-десять сеансов такого массажа. При необходимости курс можно повторять несколько раз в год. Также массаж можно делать в целях профилактики, просто чтобы доставить удовольствие телу.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь


Массаж необходим для гармонии и баланса
Фото Татьяна Родина
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