Жительница псковского общежития получила по голове банкой из-под кофе

Жительнице Пскова грозит реальный срок за избиение соседки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в начале марта 31-летняя женщина в помещении общей кухни общежития, расположенного на Плехановском посаде, поссорилась со своей соседкой. В порыве гнева она схватила пустую банку из-под кофе и ударила оппонентку по голове.

Медики установили, что потерпевшая получила легкий вред здоровью.

Распустившей руки женщине грозит лишение свободы до двух лет.