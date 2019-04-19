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Общество

Руководители сельских клубов встретятся в Подмогилье, чтобы проанализировать свою работу

19 апреля 2019 года, 10:30

В среду, 24 апреля в 11.00, в Маршевицком сельском Доме культуры (Шиковская волость Островского района, деревня Подмогилье) состоится методический день для руководителей сельских клубов и Домов культуры Островского, Псковского, Пыталовского, Палкинского и Пушкиногорского районов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Руководители сельских клубов и Домов культуры примут участие в методическом дне.
Фото предоставлено пресс-службой областного Центра народного творчества.
Участники проанализируют работу клубных учреждений Островского района за 2018 год, а также обсудят организацию и проведение областного смотра-конкурса «Клуб года-2019».

Также запланирован круглый стол на тему «Инновационные методики организации работы с детьми в летний период времени».

Дополнительная информация по телефону: 8/8112/75-42-58 (Арсеньева Наталья Никитична).         

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