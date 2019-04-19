Руководители сельских клубов встретятся в Подмогилье, чтобы проанализировать свою работу

В среду, 24 апреля в 11.00, в Маршевицком сельском Доме культуры (Шиковская волость Островского района, деревня Подмогилье) состоится методический день для руководителей сельских клубов и Домов культуры Островского, Псковского, Пыталовского, Палкинского и Пушкиногорского районов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.