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Происшествия

Худощавого 77-летнего пенсионера разыскивают в Псковском районе (ФОТО)

19 апреля 2019 года, 09:57

В Псковском районе продолжаются поиски 77-летнего Владимира Антонова, который 6 апреля ушел из дома в селе Середка и пропал. Известно, что мужчина страдает потерей памяти, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помощи в поисках жителя Середки.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
По данным полиции, Владимира Васильевича видели 8 апреля в окрестностях псковских деревень Полибино и Мельницы.

На вид ему 70 лет. Рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Антонова, просьба обратиться в полицию по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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