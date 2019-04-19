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Общество

Больным ДЦП детям в Пскове купили дорогостоящие коляски благодаря прокуратуре

19 апреля 2019 года, 09:51

Только после вмешательства прокуратуры в Пскове двоих детей-инвалидов обеспечили дорогостоящими колясками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации дети, больные ДЦП, нуждаются в креслах-колясках. Такие технические средства реабилитации должны предоставляться за счёт средств Фонда социального страхования РФ. Дети долгое время стояли на учёте для получения колясок, но не были ими обеспечены.

Прокуратура потребовала от руководителя Псковского региональное отделение Фонда социального страхования РФ обеспечить детей-инвалидов необходимыми специальными устройствами.

Требования прокурора были удовлетворены. Детям купили прогулочные кресла-коляски с ручным приводом. Стоимость каждой свыше 250 тысяч рублей.

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