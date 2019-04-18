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Общество

Стало известно, сколько губернатор Псковской области заработал в 2018 году

18 апреля 2019 года, 17:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год и составили они 1 миллион 983 тысячи 655 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона по-прежнему владеет долей в квартире 144,5 квадратных метров вместе с тремя детьми. В его пользовании находится земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира площадью 138,3 квадратов и автомобиль BMW 750.

Супруга Михаила Ведерникова доходов за 2018 год не имеет.

Напомним, в 2017 году Михаил Ведерников заработал более 5,5 миллионов рублей.

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