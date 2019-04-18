О разработке программы «Псковский гектар» сообщил губернатор Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал региональный законопроект «Псковский гектар», согласно которому земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«У нас много земли – это наше преимущество, которое надо максимально использовать. Это решение позволит жителям области улучшить уровень жизни, привлечет новых специалистов в регион», - сказал глава региона.

Инициатива была озвучена в связи с Днём местного самоуправления, который празднуется 18 апреля.