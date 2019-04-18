Объезд вокруг Святогорского монастыря отремонтируют к Дням пушкинской поэзии и русской культуры

В Михайловском полным ходом идёт подготовка к Дням пушкинской поэзии и русской культуры: красят, белят, обрезают деревья, проводят субботники. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

К празднику рабочие планируют отремонтировать объезд вокруг Святогорского монастыря. Кроме того, на улице Молодых патриотов и улице Заозерной заменят водопроводные сети. Когда работы закончатся, «Псковавтодор» займётся асфальтированием проезжей части.

Глава района попросил у губернатора помощи в обустройстве центрального въезда в Пушкинские Горы (около 1 километра улицы Аэродромной). Михаил Ведерников поддержку пообещал.

«Впервые за многие годы горячая вода в поселке не будет отключаться на лето, а профилактическое отключение составит не более 2-3 недель», - подвел Александр Баранов краткие итоги отопительного сезона в муниципалитете.

Напомним, 8 июня в Михайловском гости поляны смогут покататься на деревянных качелях образца 1905 года, примерить бумажный цилиндр, поучаствовать в съемках фильма о Пушкине, стать свидетелем спора 17-летнего Пушкина с собой же 37-летним, услышать его стихи от гостей из Эфиопии и Мексики, а на параде увидеть 220 (!) Пушкиных.