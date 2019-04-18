Конференция сформировала рынок интернет-маркетинга – организаторы #iPSKOV

- Конференция #iPSKOV сформировала рынок интернет-маркетинга, - такое мнение высказал один из организаторов конференции, руководитель маркетингового агентства #Enter Александр Михайлов.

По его словам, появился не эпизодический, а постоянный запрос от компаний по вопросам продвижения товаров и услуг в интернете.

- Это результат, к которому мы подошли к третьей конференции, - сказал он. .

Александр Михайлов также заметил, тематика конференции меняется:

- Если в прошлом году мы планировали привлечь интерес к теме. То в этом году задача – показать именно «фишки», которые сейчас в тренде. Отсюда – у нас в программе незнакомая для Пскова история: работа с блогерами и с видео-контентом.

По его словам, в сегодняшних реалиях любой предприниматель должен иметь хотя бы базовые знания по интернет-маркетингу.

- Без этого никуда. Предложений на рынке интенет-маркетига очень много. А мы помогаем предпринимателям разобраться, что конкретно в их бизнесе нужно и как свою работу в социальных сетях или как работу исполнителей по этому направлению можно оценивать, - отметил Александр Михайлов.