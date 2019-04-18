Псковские предприниматели поделятся опытом продвижения товаров и услуг в интернете

В рамках конференции по интернет-маркетингу #iPSKOV предприниматели поделятся опытом продвижения товаров и услуг в интернете. Как сообщила заместитель директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Владислава Вишневская, этой теме на конференции будет посвящен отдельный блок.

- В первый день 23 апреля конкретные предприятия расскажут о своем успешном опыте продвижения на нашем локальном рынке. Это как предприятия, занимающие производством, так и предоставляющие услуги населению, - рассказала Владислава Вишневская.

По ее словам, у местных предпринимателей сложилась четкое представление, что хорошо делать рекламу в интернет-пространстве можно не только в Москве и Санкт-Петербурге. Это возможно ресурсами, которые есть у нас в регионе.

Темы конференции в этом году - разные, в основном, они сформированы из запросов бизнеса. Перед слушателями выступят спикеры из Санкт-Петербурга и Москвы - это те города, где формируется мода на данный вид работы.

- В этом году у нас увеличилось количество псковских спикеров, это говорит о том, что отрасль развивается и в нашем регионе, - сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.