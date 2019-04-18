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Общество

В Псковской области выросло количество пациентов, госпитализированных с помощью санавиации

18 апреля 2019 года, 13:00

Количество экстренно госпитализированных пациентов в течение первых суток в Псковской области выросло до 90,7%. Об этом на коллегии комитета здравоохранения региона сообщила его руководитель Марина Гаращенко.

Количество заявок на использование санавиации из медучреждения по итогам 2018 года составило 245. За прошедший год было эвакуирован 131 больной, среди которых было пятеро детей.

По словам главы ведомства, решение о госпитализации принимают эксперты, исходя из состояния человека, графика изменений жизненных показателей и возможности транспортировки в этих условиях.

Пациентов вертолетами доставляют не только в областной центр, но и в медучреждения других регионов.

Напомним, 

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