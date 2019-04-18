Около 80 участников зарегистрировалось на конференцию по интернет-маркетингу #iPSKOV

С 23 по 25 апреля в Пскове пройдет ежегодная конференция по интернет-маркетингу #iPSKOV. Как рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в пресс-центре «Псковской правды», мероприятие пройдет в регионе уже в третий раз.

- Это одно из наших образовательных мероприятий, к которому со стороны предпринимателей наблюдается большой интерес. Из года в год число участников растет. На сегодняшний день зарегистрировано уже порядка 80 участников – юридические лица, - сообщила она.

В этом году конференция будет проходить в отеле Old Estate. Темы в этом году взяли разные, в основном, они сформированы из запросов бизнеса. Перед слушателями выступят спикеры из Санкт-Петербурга и Москвы - это те города, где формируется мода на данный вид работы.

- В этом году у нас увеличилось количество псковских спикеров, это говорит о том, что отрасль развивается и в нашем регионе.

Участники – субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в различных сферах: от производства до оказания услуг.

Место проведения конференции #iPSKOV-2018: Псков, улица Верхне-Береговая, дом 4.

Время проведения: с 09.30 до 17.00

Участие для малого и среднего бизнеса - бесплатное. Но необходима предварительная регистрация.