К очередным соревнованиям псковская теннисистка будет тренироваться в новой коляске

Псковская спортсменка, чемпионка России, призер чемпионата Европы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева получит новую инвалидную коляску.

С просьбой о помощи в покупке новой коляски к губернатору Псковской области 18 апреля обратился личный тренер девушки Александр Мель.

Глава региона заверил, что сегодня же подпишет необходимые документы о выделении денег из резервного фонда, чтобы Александра могла готовиться к грядущим соревнованиям.

«Пусть тренируется на новой коляске», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, в апреле минувшего года Александра завоевала золото чемпионата чемпионат России, после чего отправилась на международные игры в Словению.