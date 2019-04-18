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Общество

К очередным соревнованиям псковская теннисистка будет тренироваться в новой коляске

18 апреля 2019 года, 12:45

Псковская спортсменка, чемпионка России, призер чемпионата Европы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева получит новую инвалидную коляску.

С просьбой о помощи в покупке новой коляски к губернатору Псковской области 18 апреля обратился личный тренер девушки Александр Мель.

Глава региона заверил, что сегодня же подпишет необходимые документы о выделении денег из резервного фонда, чтобы Александра могла готовиться к грядущим соревнованиям.

«Пусть тренируется на новой коляске», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, в апреле минувшего года Александра завоевала золото чемпионата чемпионат России, после чего отправилась на международные игры в Словению.

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