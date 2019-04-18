Продолжительность жизни в Псковской области увеличилась на три года

В Псковской области за последние 5 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем на три года. Об этом 18 апреля сообщила председатель профильного комитета региона Марина Гаращенко на коллегии, проходящей в Псковской областной клинической больнице.

По словам главы ведомства, это стало результатом открытия в регионе сердечно-сосудистых центров, перинатального и онкологического центров, ремонта и оснащения больниц, а также запуска санитарной авиации. В 2012 году этот показатель составлял 66,5 лет, а в 2017 – 69,9 лет.

Марина Гаращенко отметила снижение показателя общей смертности населения. По сравнению с 2012 годом он снизился на 14,3%, а с 2017 – на 3,4%.