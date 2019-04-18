Фитнес клуб XPRESS выступает партнером Эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

Фитнес клуб XPRESS стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фитнес клуб XPRESS стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К вашим услугам:
- квалифицированные тренеры;
- более 10 видов групповых программ;
- просторный зал групповых занятий;
- тренажерный зал;
- зал бокса.
Фитнес клуб XPRESS – единственный клуб Пскова, который работает с 7 часов утра. Для школьников, студентов и пенсионеров действует постоянная скидка 20% на основной прайс. Кроме этого, каждое воскресенье семья клиента клуба занимается абсолютно бесплатно.
Фитнес клуб XPRESS – это место, объединяющее ярких, активных и любящих спорт людей. Ведь спорт – это дорога в счастливую и успешную жизнь.
Режим работы клуба: по будням с 7.00 до 23.00, по выходным с 9.00 до 22.00.
Телефон: (8112) 603-152.
Официальная группа ВКонтакте.
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальный партнер:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»