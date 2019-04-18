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Эстафета «Псковской правды»

Фитнес клуб XPRESS выступает партнером Эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

18 апреля 2019 года, 12:10

Фитнес клуб XPRESS стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фитнес клуб XPRESS, расположенный в Пскове на улице Яна Фабрициуса, 10 (четвертый этаж) рад приветствовать каждого, кто ценит свое здоровье, красоту и свой бюджет. Спортивная фигура располагает к вам людей, а безупречное здоровье позволяет жить полной и активной жизнью.

К вашим услугам:

- квалифицированные тренеры;

- более 10 видов групповых программ;

- просторный зал групповых занятий;

- тренажерный зал;

- зал бокса.

Фитнес клуб XPRESS – единственный клуб Пскова, который работает с 7 часов утра. Для школьников, студентов и пенсионеров действует постоянная скидка 20% на основной прайс. Кроме этого, каждое воскресенье семья клиента клуба занимается абсолютно бесплатно.

Фитнес клуб XPRESS – это место, объединяющее ярких, активных и любящих спорт людей. Ведь спорт – это дорога в счастливую и успешную жизнь.

Режим работы клуба: по будням с 7.00 до 23.00, по выходным с 9.00 до 22.00.

Телефон: (8112) 603-152.

Официальная группа ВКонтакте.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

СПРАВКА

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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