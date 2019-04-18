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Эстафета «Псковской правды»

Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром Эстафеты «Псковской правды»

18 апреля 2019 года, 11:57

Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Imperia VR - клуб виртуальной реальности (Псков, улица Михайловская, дом 1) построенный на основе самого последнего оборудования Playstation с использованием четырех шлемов виртуальной реальности PS VR, комнаты с Xbox kinect с проектором, большим экраном и самым лучшим шлемом шлемом виртуальной реальности HTC VIVE PRO.

Посетителей клуба ждёт:

- Уютная атмосфера для погружения в виртуальную реальность, состоящая из основного зала и 2-х VIP залов;

- Возможность погружения как одному так и командой, группа поддержки не ограничена;

- Возможность исследовать виртуальные миры 24 часа в сутки 7 дней в неделю;

- Огромное количество игр, видео роликов 360 градусов и других развлечений в мире VR;

- Возможность играть по сети в клубе, либо с друзьями за пределами клуба (при наличии у друзей оборудования VR);

- Возможность предварительного бронирования мест на любой день и время;

- Гибкая ценовая политика c индивидуальным подходом к игроку.

Дополнительная информация по телефону: +7(900) 996-33-10.

Официальный сайт: виртуальнаяреальностьпсков.рф

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

СПРАВКА

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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