Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Посетителей клуба ждёт:
- Уютная атмосфера для погружения в виртуальную реальность, состоящая из основного зала и 2-х VIP залов;
- Возможность погружения как одному так и командой, группа поддержки не ограничена;
- Возможность исследовать виртуальные миры 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
- Огромное количество игр, видео роликов 360 градусов и других развлечений в мире VR;
- Возможность играть по сети в клубе, либо с друзьями за пределами клуба (при наличии у друзей оборудования VR);
- Возможность предварительного бронирования мест на любой день и время;
- Гибкая ценовая политика c индивидуальным подходом к игроку.
Дополнительная информация по телефону: +7(900) 996-33-10.
Официальный сайт: виртуальнаяреальностьпсков.рф
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальный партнер:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»