Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Клуб виртуальной реальности Imperia VR стал партнёром легкоатлетической Эстафеты , посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Imperia VR - клуб виртуальной реальности (Псков, улица Михайловская, дом 1) построенный на основе самого последнего оборудования Playstation с использованием четырех шлемов виртуальной реальности PS VR, комнаты с Xbox kinect с проектором, большим экраном и самым лучшим шлемом шлемом виртуальной реальности HTC VIVE PRO.

Посетителей клуба ждёт:

- Уютная атмосфера для погружения в виртуальную реальность, состоящая из основного зала и 2-х VIP залов;

- Возможность погружения как одному так и командой, группа поддержки не ограничена;

- Возможность исследовать виртуальные миры 24 часа в сутки 7 дней в неделю;

- Огромное количество игр, видео роликов 360 градусов и других развлечений в мире VR;

- Возможность играть по сети в клубе, либо с друзьями за пределами клуба (при наличии у друзей оборудования VR);

- Возможность предварительного бронирования мест на любой день и время;

- Гибкая ценовая политика c индивидуальным подходом к игроку.

Дополнительная информация по телефону: +7(900) 996-33-10.

Официальный сайт: виртуальнаяреальностьпсков.рф