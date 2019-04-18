Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Псковская область попала в тройку регионов с самыми интересными памятниками

18 апреля 2019 года, 11:30

Псковская область попала на третью строчку рейтинга регионов с самыми интересными памятниками истории и культуры. Таковы результаты опроса туристов в социальных сетях, который провел российский сервис Tvil.ru.

Первое место досталось Санкт-Петербургу, за него проголосовало 50% опрошенных. Второе и третье места субъектов с лучшими достопримечательностями разделили Ленинградская и Псковская области с результатом 10%.

Москва, Екатеринбург и Владимирская область попали в первую пятерку субъектов с самым ценным историческим наследием - по 7% опрошенных.

Отметим, опрос был проведен к Дню всемирного культурного наследия, который отмечают 18 апреля с 1984 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы