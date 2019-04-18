Псковская область попала в тройку регионов с самыми интересными памятниками

Псковская область попала на третью строчку рейтинга регионов с самыми интересными памятниками истории и культуры. Таковы результаты опроса туристов в социальных сетях, который провел российский сервис Tvil.ru.

Первое место досталось Санкт-Петербургу, за него проголосовало 50% опрошенных. Второе и третье места субъектов с лучшими достопримечательностями разделили Ленинградская и Псковская области с результатом 10%.

Москва, Екатеринбург и Владимирская область попали в первую пятерку субъектов с самым ценным историческим наследием - по 7% опрошенных.

Отметим, опрос был проведен к Дню всемирного культурного наследия, который отмечают 18 апреля с 1984 года.