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Общество

С помощью онлайн-карты псковские активисты смогут эффективнее уничтожать рекламу наркотиков

18 апреля 2019 года, 10:43

Семинар по разработке механизмов антинаркотического интернет-мониторинга состоялся в проектном офисе «Команды 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов рассказал волонтёрам, как правильно бороться с бесконтактным распространением наркотиков. Студентов также научили блокировать незаконную информацию в интернете.

Кроме того, эксперты рассказали об интерактивной карте Пскова, куда в будущем, волонтеры смогут оперативно отправлять информацию о рекламе наркотиков на фасадах домов.

Отметим, всего за четыре рейда 15 добровольцев уничтожили в Пскове более 400 надписей с адресами сайтов по продаже наркотиков.

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