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Происшествия

Сбитый «ВАЗом» в Пскове 7-летний мальчик получил ушибы обоих коленей

18 апреля 2019 года, 09:34

В среду, 17 апреля, на Рижском проспекте в Пскове у дома №83 «ВАЗ-21104» сбил семилетнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля навстречу маме. ЧП произошло в 19.05. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

36-летний водитель «ВАЗа» был трезв, но по естественным причинам не смог вовремя заметить ребёнка и затормозить. Мальчик получил ушибы коленей и был доставлен в Детскую областную больницу. Чуть позже его отправили домой.

Напомним, 7 апреля, на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.

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