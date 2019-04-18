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Общество

Сирота в Пушкиногорском районе жила в квартире с плесенью, пока не вмешалась прокуратура

18 апреля 2019 года, 10:07

В Пушкиногорском районе благодаря прокуратуре отремонтировали квартиру, предоставленную сироте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что бывшим владельцем этой квартиры являлся мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Жилье находилось в запущенном состоянии: на потолке росла плесень, на стенах были трещины. Обшарпанная квартира нуждалась в серьезном ремонте.

Побоявшись и вовсе остаться без жилья, девушка подписала договор найма, а через некоторое время через СМИ сообщила о нарушении ее прав.

В дело вмешалась прокуратура и потребовала от главы района устранить нарушения закона. Спустя некоторое время квартиру привели в надлежащее состояние.

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