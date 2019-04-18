Анна Никандрова: Белоснежная улыбка – залог уверенности в себе

С апрельской участницей проекта «Модная революция» Мариной Дмитриевой работал специалист по отбеливанию зубов. Подробнее о процедуре рассказала мастер Анна Никандрова:

- Косметическое отбеливание – абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.