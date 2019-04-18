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Общество / Мода

Анна Никандрова: Белоснежная улыбка – залог уверенности в себе

18 апреля 2019 года, 10:04

С апрельской участницей проекта «Модная революция» Мариной Дмитриевой работал специалист по отбеливанию зубов. Подробнее о процедуре рассказала мастер Анна Никандрова:

Косметическое отбеливание – абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.

Отбеливание зубов безопасная процедура.
Фото Татьяны Родиной.
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