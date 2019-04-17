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Пресс-центр / Анонсы

Секреты успешного интернет-маркетинга откроют в пресс-центре «Псковской правды»

17 апреля 2019 года, 14:05

В четверг, 18 апреля, в 12:00 в пресс-центре «Псковской правды» представители Фонда гарантий и развития предпринимательства расскажут об уже третьей конференции по интернет-маркетингу, которая пройдет в Пскове 23 и 24 апреля.

Как эффективно продвигаться через блогеров, как не попасть на фейка и не потерять бюджет, как продвигать в соцсетях личный бренд – на эти и многие другие вопросы ответят директор Фонда Анастасия Иванова, заместитель директора Фонда Владислава Вишневская и руководитель маркетингового агентства #Enter Александр Михайлов.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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