Михаил Ведерников подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете, как нужно

Сегодня, 17 апреля, губернатор Михаил Ведерников проинспектировал дороги областного центра, находящиеся на гарантии. В частности, побывал на улицах Советской, Звездной, Юности, Юбилейной и встретился с подрядчиками. 60% гарантийных дорог не соответствуют нормативам. Например, на ул. Советская, которую ремонтировали в прошлом году, есть шелушение верхнего слоя асфальта, проблемы по уплотнению некоторых участков. На многих улицах проблемы серьезнее.

- Я буду строго следить за качеством ремонта, - пообещал Михаил Ведерников. - Это моя зона ответственности.

Все нарушения подрядчики должны устранить до 1 июня. Иначе их ждет суд и занесение в черный список.

-Не надо воровать и что-то выкраивать, - обратился к подрядчикам Михаил Ведерников.- На ремонт дорог выделяют огромные деньги. Работайте честно. Задача сделать дорогу, которая будет долго служить людям. Будете переделывать, пока не сделаете, как нужно.