Сбил с ног беглеца: юный пскович помог полицейским задержать пьяного водителя (ФОТО)

16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров помог стражам порядка задержать пьяного водителя, который пытался скрыться от преследования ( видео задержания смотрите здесь ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Преследование водителя «ВАЗа» велось по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. На Рижском проспекте он бросил автомобиль и попытался убежать, но тут ему наперерез кинулся мальчик и сбил беглеца с ног.

Выяснилось, что подросток вместе с мамой возвращались домой и заметели погоню. Олег увидел убегавшего от полицейских мужчину и, использовав навыки дзюдо, повалил его на землю.