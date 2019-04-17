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Происшествия

Сбил с ног беглеца: юный пскович помог полицейским задержать пьяного водителя (ФОТО)

17 апреля 2019 года, 17:50

16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров помог стражам порядка задержать пьяного водителя, который пытался скрыться от преследования (видео задержания смотрите здесь). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сейчас решается вопрос о поощрении Олега Федорова за помощь в поимке водителя.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Преследование водителя «ВАЗа» велось по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. На Рижском проспекте он бросил автомобиль и попытался убежать, но тут ему наперерез кинулся мальчик и сбил беглеца с ног.

Выяснилось, что подросток вместе с мамой возвращались домой и заметели погоню. Олег увидел убегавшего от полицейских мужчину и, использовав навыки дзюдо, повалил его на землю.

КСТАТИ

Олег Федоров состоит в рядах «Юнармии».

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