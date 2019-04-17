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Общество

Наталья Королькова о форуме «Содействие»: Я надеюсь привезти в Саратов наработки псковичей

17 апреля 2019 года, 16:21

В пятницу, 19 апреля, в Пскове начнёт работу форум социально-ориентированных некоммерческих организация «Содействие», на котором эксперты со всей России смогут обменяться опытом и мнениями, обсудить совместные проекты и помочь новичкам в разработке проектов и воплощения их в жизнь.

На форуме будут работать несколько секций: сохранение исторической памяти, добровольчество, здоровый образ жизни, социальное обслуживание, правовые аспекты деятельности НКО, информационная культура НКО, культурная среда и развитие территорий.

Регистрация участников начнётся в 10.00. Открытие форума запланировано на 10.45. В 12.30 состоится диалог на тему «Государство и НКО». В 15.00 начнутся семинары-практикумы и мастер-классы по площадкам. Закрывающая пленарная сессия равернётся в 17.00.

Я представляю общественность Саратова, мы поделимся опытом, который накоплен за последние 30 лет - это профилактика потребления психоактивных веществ среди детей и подростков, а правильнее сказать, продвижение здорового и трезвого образа жизни.


Наталья Королькова, руководитель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья

Наталья Королькова хочет поделиться своим опытом и получить новые программы и проекты, которые уже апробированы и эффективны. Руководитель общественной организации выразила надежду привезти в Саратов наработки псковичей, которые можно будет использовать в работе.

Другие комментарии экспертов и будущих модераторов площадок читайте на сайте Псковского агентства информации.

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