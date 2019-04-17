Наталья Королькова о форуме «Содействие»: Я надеюсь привезти в Саратов наработки псковичей

В пятницу, 19 апреля, в Пскове начнёт работу форум социально-ориентированных некоммерческих организация «Содействие», на котором эксперты со всей России смогут обменяться опытом и мнениями, обсудить совместные проекты и помочь новичкам в разработке проектов и воплощения их в жизнь.

На форуме будут работать несколько секций: сохранение исторической памяти, добровольчество, здоровый образ жизни, социальное обслуживание, правовые аспекты деятельности НКО, информационная культура НКО, культурная среда и развитие территорий.

Регистрация участников начнётся в 10.00. Открытие форума запланировано на 10.45. В 12.30 состоится диалог на тему «Государство и НКО». В 15.00 начнутся семинары-практикумы и мастер-классы по площадкам. Закрывающая пленарная сессия равернётся в 17.00.