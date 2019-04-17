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Общество

Автошколы в Псковской области ждут тщательные проверки по поручению губернатора

17 апреля 2019 года, 16:00

В Псковской области усилят контроль за качеством подготовки водителей. Такое решение было принято 17 апреля на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в Псковской области обучением вождению занимаются 32 автошколы, 13 из них работают в Пскове.
Фото Сергея Герасимова.
По словам главы региона, более 80% ДТП в Псковской области происходят из-за плохой подготовки водителей. С мнением Михаила Ведерников согласился исполняющий обязанности начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

«За период учебы кандидаты не получают должных навыков вождения. В результате такой работы мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической подготовкой и отсутствием необходимых навыков вождения. Они потенциально опасны на дорогах», - заметил он.

Губернатор поручил усилить проверки автошкол и предложил ввести дополнительное тестирование преподавателей, присутствие на экзаменах специалистов Комитета по образованию, а также организовать трансляции итоговых испытаний в интернете.

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