Автошколы в Псковской области ждут тщательные проверки по поручению губернатора

В Псковской области усилят контроль за качеством подготовки водителей. Такое решение было принято 17 апреля на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В Псковской области усилят контроль за качеством подготовки водителей. Такое решение было принято 17 апреля на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«За период учебы кандидаты не получают должных навыков вождения. В результате такой работы мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической подготовкой и отсутствием необходимых навыков вождения. Они потенциально опасны на дорогах», - заметил он.
Губернатор поручил усилить проверки автошкол и предложил ввести дополнительное тестирование преподавателей, присутствие на экзаменах специалистов Комитета по образованию, а также организовать трансляции итоговых испытаний в интернете.