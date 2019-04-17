Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором Эстафеты Победы

Компания находится в экологически благополучном районе Псковской области и занимается выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой и реализацией продукции из их мяса под маркой «Птицефабрика Псковская», а так же для СТМ торговых сетей и валом для оптовых и мясоперерабатывающих предприятий.

ООО «Племрепродуктор Назия» образовано в 2008 году. С 2014 года, после реконструкции предприятия, было возобновлено производство в Псковской области. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Современное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококачественные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-настоящему соответствующую ГОСТ.

На сегодняшний день компания входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция представлена в таких торговых сетях, как «Семья», «SPAR», «Верный», «Оптоклуб Ряды», «Х5 Retail Group», с компанией сотрудничают оптовые предприятия Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других крупных городов. Также продукцию можно купить через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове.

В ассортименте птицефабрики есть охлаждённая и замороженная продукция в достаточном количестве для бесперебойного снабжения основных покупателей.

Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1 700 тонн.

Качество товара подтверждается всеми необходимыми документами. С 2015 года внедрена система безопасности и качества ХАССП.

В 2017, 2018 году продукция птицефабрики вошла в 100 лучших товаров России и получила золотые и серебряные медали.

С ассортиментом предприятия можно ознакомиться на сайте pf60.ru