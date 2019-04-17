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Эстафета «Псковской правды»

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором Эстафеты Победы

17 апреля 2019 года, 14:18

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Компания находится в экологически благополучном районе Псковской области и занимается выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой и реализацией продукции из их мяса под маркой «Птицефабрика Псковская», а так же для СТМ торговых сетей и валом для оптовых и мясоперерабатывающих предприятий.

ООО «Племрепродуктор Назия» образовано в 2008 году. С 2014 года, после реконструкции предприятия, было возобновлено производство в Псковской области. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Современное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококачественные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-настоящему соответствующую ГОСТ.

На сегодняшний день компания входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция представлена в таких торговых сетях, как «Семья», «SPAR», «Верный», «Оптоклуб Ряды», «Х5 Retail Group», с компанией сотрудничают оптовые предприятия Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других крупных городов. Также продукцию можно купить через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове.

В ассортименте птицефабрики есть охлаждённая и замороженная продукция в достаточном количестве для бесперебойного снабжения основных покупателей.

Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1 700 тонн.

Качество товара подтверждается всеми необходимыми документами. С 2015 года внедрена система безопасности и качества ХАССП.

В 2017, 2018 году продукция птицефабрики вошла в 100 лучших товаров России и получила золотые и серебряные медали.

С ассортиментом предприятия можно ознакомиться на сайте pf60.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ СЕТИ В ПСКОВЕ

- Фирменный магазин «Назия» - Псковский район, д. Тямша (Птицефабрика);

- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);

- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);

- Рижский проспект, 42а (Рынок «Маяк»);

- улица Воровского 6 (Центральный рынок);

- улица Яна Фабрициуса, 10;

- улица Текстильная, 1;

- Октябрьский проспект, 31 (Скоро открытие).

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

СПРАВКА

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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