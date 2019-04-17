Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором Эстафеты Победы

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» стала почётным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ООО «Племрепродуктор Назия» образовано в 2008 году. С 2014 года, после реконструкции предприятия, было возобновлено производство в Псковской области. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Современное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококачественные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-настоящему соответствующую ГОСТ.
На сегодняшний день компания входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция представлена в таких торговых сетях, как «Семья», «SPAR», «Верный», «Оптоклуб Ряды», «Х5 Retail Group», с компанией сотрудничают оптовые предприятия Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других крупных городов. Также продукцию можно купить через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове.
В ассортименте птицефабрики есть охлаждённая и замороженная продукция в достаточном количестве для бесперебойного снабжения основных покупателей.
Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1 700 тонн.
Качество товара подтверждается всеми необходимыми документами. С 2015 года внедрена система безопасности и качества ХАССП.
В 2017, 2018 году продукция птицефабрики вошла в 100 лучших товаров России и получила золотые и серебряные медали.
С ассортиментом предприятия можно ознакомиться на сайте pf60.ru
- Фирменный магазин «Назия» - Псковский район, д. Тямша (Птицефабрика);
- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);
- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);
- Рижский проспект, 42а (Рынок «Маяк»);
- улица Воровского 6 (Центральный рынок);
- улица Яна Фабрициуса, 10;
- улица Текстильная, 1;
- Октябрьский проспект, 31 (Скоро открытие).
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальный партнер:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»