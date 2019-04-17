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Происшествия

Пьяный водитель «ВАЗа» в Пскове пытался уйти от преследования, но был схвачен (ВИДЕО)

17 апреля 2019 года, 13:01

В Пскове задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 апреля около 22 часов у дома №70 по Рижскому проспекту псковские полицейские попытались остановить «ВАЗ-2115». Однако, водитель проигнорировал их требование и продолжил ехать в сторону улицы Юбилейной. Стражи порядка начали преследовать нарушителя.

С помощью громкоговорителя полицейские несколько раз требовали водителя остановиться, но незнакомец никак не реагировал. Преследование проходило по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. На Рижском проспекте водитель остановил машину и попытался убежать, но был задержан. Этот 26-летний мужчина был явно пьян. Чуть позже это подтвердила экспертиза.

Возбуждены дела об административном правонарушении.

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