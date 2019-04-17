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Происшествия

Деятельность председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой вызвала вопросы у ФНПР

17 апреля 2019 года, 12:56

В Псковском областном совете профсоюзов проходит проверка, поводом для которой стали публикации в СМИ о деятельности председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой, пишет ПАИ со ссылкой на осведомленный источник в профсоюзах.

Председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова вопросы к ее финансовым схемам объясняет своей общественной активностью
Фото из социальных сетей
Проверку проводят специалисты контрольно-ревизионной комиссии Федерации независимых профсоюзов России, они уже работают в Пскове.

Ульяна Михайлова возглавляет облсовпроф с 2011 года. Ее муж является директором подведомственного облсовпрофу лечебно-профилактического учреждения — курорта «Хилово». Журналисты, просмотрев декларации о доходах У. Михайловой за несколько лет, обратили внимание, что доходы семьи на протяжении нескольких лет увеличились в разы. При этом сама Михайлова не видит конфликта интересов в том, что ее муж возглавляет «дочернее» предприятие облсовпрофа, которым руководит она сама.

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