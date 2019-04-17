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Общество

Дополнительные автобусы до псковских кладбищ будут ходить с 20 апреля

17 апреля 2019 года, 12:24

В родительскую субботу и Пасху запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

20, 21, 27, 28 апреля и 7 мая с 9.00 до 14.00 с интервалом в 20 минут будет ходить автобус по маршруту «Площадь Ленина – Орлецы». Льготы и месячные проездные недействительны.

В эти же дни автобус маршрута №9 будет заезжать на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала в 10.05, 11.05, 12.20 и 13.20. Рейсы от кладбища будут отправляться 12.02, 12.55, 13.55 и 15.00.

Дополнительно 7 мая (Радуница) будет организовано движение автобуса на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала в 10.45; 12.50. Рейсы от кладбища будут отправляться в 11.15 и 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.

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