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Эстафета «Псковской правды»

На семейный забег Эстафеты «Псковской правды» ждут родителей с ребенком не старше 11 лет

17 апреля 2019 года, 11:33

Уже шесть команд подали заявку на участие в семейном забеге на Эстафете «Псковской правды», которая состоится 7 мая. Присоединиться к ним может любая семья. Команда должна состоять из папы, мамы и ребенка не старше 11 лет. Ограничение по возрасту ребенка связано в тем, что более взрослые дети имеют возможность выступать на Эстафете в составе сборных школ.

Свой участок маршрута ребёнок может бежать самостоятельно или с помощью родителей.
Фото Андрея Степанова.
Участникам семейного забега предстоит преодолеть самый короткий маршрут – всего 400 метров на троих (смотреть карту). Самый длинный этап – у папы. Он стартует на Октябрьской площади, бежит по Октябрьскому проспекту до магазина «Связной» и передает эстафетную палочку маме. Мама бежит в обратном направлении до кафе «Васаби», передает палочку ребенку и тот бежит до финиша на Октябрьской площади.

Организаторы принимают заявки до 30 апреля. Не менее важная часть регистрации – получение нагрудного номера. Выдача пройдет в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина д. 5а) 6 мая с 14.00 до 17.00. Команды без номеров на старт не допустят, так как судьи не смогут зафиксировать результат такого атлета. В обмен на номер члены команды должны оставить составленное в свободной форме заявление с подписями о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей они несут ответственность самостоятельно.

Сбор команд 7 мая в 13.30 в сквере у Центра студенческих инициатив ПсковГУ, где в 14:00 состоится торжественное открытие и парад участников. Участники семейного забега могут подойти непосредственно на старт к 14.30 на Октябрьскую площадь. Начало забегов в 15:00.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места получат медали и подарки от партнеров Эстафеты. Награждение состоится в амфитеатре Детского парка в 16:30.

Напомним, подать заявку на участие в Эстафете также могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

СПРАВКА

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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