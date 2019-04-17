На семейный забег Эстафеты «Псковской правды» ждут родителей с ребенком не старше 11 лет

Уже шесть команд подали заявку на участие в семейном забеге на Эстафете «Псковской правды» , которая состоится 7 мая. Присоединиться к ним может любая семья. Команда должна состоять из папы, мамы и ребенка не старше 11 лет. Ограничение по возрасту ребенка связано в тем, что более взрослые дети имеют возможность выступать на Эстафете в составе сборных школ.

Участникам семейного забега предстоит преодолеть самый короткий маршрут – всего 400 метров на троих ( смотреть карту ). Самый длинный этап – у папы. Он стартует на Октябрьской площади, бежит по Октябрьскому проспекту до магазина «Связной» и передает эстафетную палочку маме. Мама бежит в обратном направлении до кафе «Васаби», передает палочку ребенку и тот бежит до финиша на Октябрьской площади.

Организаторы принимают заявки до 30 апреля. Не менее важная часть регистрации – получение нагрудного номера. Выдача пройдет в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина д. 5а) 6 мая с 14.00 до 17.00. Команды без номеров на старт не допустят, так как судьи не смогут зафиксировать результат такого атлета. В обмен на номер члены команды должны оставить составленное в свободной форме заявление с подписями о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей они несут ответственность самостоятельно.

Сбор команд 7 мая в 13.30 в сквере у Центра студенческих инициатив ПсковГУ, где в 14:00 состоится торжественное открытие и парад участников. Участники семейного забега могут подойти непосредственно на старт к 14.30 на Октябрьскую площадь. Начало забегов в 15:00.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места получат медали и подарки от партнеров Эстафеты. Награждение состоится в амфитеатре Детского парка в 16:30.

Напомним, подать заявку на участие в Эстафете также могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».