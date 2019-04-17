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Общество / Мода

Ольга Новичкова: Я сделала макияж с акцентом на губы

17 апреля 2019 года, 11:00

Визажист проекта «Модная революция» Ольга Новичкова рассказала как работала над образом Марины Дмитриевой.

- Для Марины я сделала макияж с акцентом на губы, - говорит Ольга. - У нашей героини хороший ровный тон лица, поэтому я выбрала легкий увлажняющий тон, а для эффекта лифтинга использовала светоотражающий консилер, которым проработала носогубные складки, область под глазами и межбровье. Такой прием можно использовать ежедневно, чтобы быстро визуально освежить лицо. Макияж глаз был легким, чтобы не перегрузить образ, а для губ я выбрала классическую красную помаду, которая выгодно подчеркнула красивую форму губ нашей участницы.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь

Ольга делает наших участниц красавицами.
Фото Татьяны Родиной.
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