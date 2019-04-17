Дорожную разметку в Псковской области будут наносить более качественными материалами

- Дорожную разметку будут наносить более качественными материалами из термоплатика, - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 17 апреля, на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

При должной эксплуатации и хорошем нанесении такая разметка должна прослужить два-три года.

Особое внимание дорожники будут уделять тротуарам и пешеходным переходам, особенно вблизи детских учреждений.

- Надеемся, что срок службы всех материалов, которые мы будем использовать увеличится, - сказал Борис Елкин.

перед дорожниками стоит задача, к лету заключить все контракты, чтобы делать ремонт в хорошую погоду, а не класть асфальт в ноябре.

В этом году Псковской области на ремонт дорог выделяют 5,6 млрд рублей. Предстоит большой объем работы по всей области. В Пскове планируют отремонтировать пять дорог и начать реконструкцию двух.