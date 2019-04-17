На ремонт дорог в этом году Псковской области выделят 5,6 млрд рублей. Такую цифру назвал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Встреча с журналистами прошла сегодня, 17 апреля, в пресс-центре «Псковской правды».

- Эта цифра еще неокончательная, - сказал Борис Елкин, - рассчитываем, что она будет увеличена за счет федерального бюджета.

В этом году в Псковской области стартует беспрецедентный региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта планируют отремонтировать более 126 км региональных дорог по всей области, в целом до 2024 года более 1000 км дорог.

- С каждым годом объемы ремонта будут увеличиваться, - сказал Борис Елкин.

В Пскове в этом году отремонтируют пять дорог и начнут реконструкцию двух.