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Общество

На ремонт дорог в этом году Псковской области выделят 5,6 млрд рублей

17 апреля 2019 года, 10:39

На ремонт дорог в этом году Псковской области выделят 5,6 млрд рублей. Такую цифру назвал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Встреча с журналистами прошла сегодня, 17 апреля, в пресс-центре «Псковской правды».

Борис Ёлкин ответил на все интересующие журналистов вопросы.
Фото Андрея Степанова.
- Эта цифра еще неокончательная, - сказал Борис Елкин, - рассчитываем, что она будет увеличена за счет федерального бюджета.

В этом году в Псковской области стартует беспрецедентный региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта планируют отремонтировать более 126 км региональных дорог по всей области,  в целом до 2024 года более 1000 км дорог.

- С каждым годом объемы ремонта будут увеличиваться, - сказал Борис Елкин. 

В Пскове в этом году отремонтируют пять дорог и начнут реконструкцию двух.  

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