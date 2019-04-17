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Политика / Власть

Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта Михаила Ведерникова

17 апреля 2019 года, 10:32

Администрация популярного сервиса Instagram провела проверку подлинность аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Верификация прошла успешно, о чем свидетельствует отметка в профиле на Инстаграм-странице главы региона.

В Инстаграме на страницу Михаила Ведерникова подписано 15300 человек
Фото
Отметим, что на страницу Михаила Ведерникова в Инстаграме сейчас подписано более 15 тысяч человек. Аккаунт губернатора в Инстаграме является также неформальной площадкой для обратной связи: Михаил Ведерников отвечает на полученные вопросы и комментирует оставленные под фотографиями сообщения пользователей.

Отметим, что в сети появилось несколько фейковых аккаунтов, которые выдавали себя за страницу псковского губернатора.

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