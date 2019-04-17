Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта Михаила Ведерникова

Администрация популярного сервиса Instagram провела проверку подлинность аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Верификация прошла успешно, о чем свидетельствует отметка в профиле на Инстаграм-странице главы региона.

Отметим, что на страницу Михаила Ведерникова в Инстаграме сейчас подписано более 15 тысяч человек. Аккаунт губернатора в Инстаграме является также неформальной площадкой для обратной связи: Михаил Ведерников отвечает на полученные вопросы и комментирует оставленные под фотографиями сообщения пользователей.

Отметим, что в сети появилось несколько фейковых аккаунтов, которые выдавали себя за страницу псковского губернатора.