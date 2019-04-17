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Спорт

Псковский спортсмен Денис Стволов попал в состав сборной России по тхэквондо

17 апреля 2019 года, 10:27

Юный псковский спортсмен Денис Стволов вошел в состав сборной России по тхэквондо, которая выступила на чемпионате Европы в итальянском городе Римини. Денис вошел в состав сборной, потому что выиграл на первенстве России по тхэквондо ИТФ в спарринге свыше 60 килограммов среди школьников 11-13 лет. Поездка Дениса в Италию стала возможна благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Тренер и подопечный передают золотой привет из солнечной Италии.
Фото Федерации тхэквондо ИТФ Псковской области.
В Римини Стволов одержал три победы из трех — против спортсменов из Украины и Болгарии и занял в своей весовой категории первое место. Тренирует спортсмена Владимир Кочетов. Денис занимается тхэквондо уже семь лет. Три последних года были особенно богатыми на награды.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран, в том числе 147 представителей России. Псковская сборная заняла первое общекомандное место с результатом в 46 золотых, 37 серебряных и 40 бронзовых наград.

Отметим, что 22 января 2018 года был подписан приказ Министерством спорта РФ о признании вида спорта тхэквондо ИТФ и включении во Всероссийский реестр видов спорта. Тхэквондо стремится и в программу Олимпийских игр. 

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