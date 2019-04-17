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Общество

О вакансии начальника медицинской части с зарплатой от 50 тысяч рублей сообщили псковичам

17 апреля 2019 года, 10:19

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должность начальника медицинской части – врача, требуется сотрудник в возрасте до 35 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Условия приема:

- необходимо наличие высшего медицинского образования по специальности – «Врач»;

- отсутствие судимости;

- тест на употребление наркотических веществ;

- медицинское обследование (1 группа здоровья);

- психологическое обследование;

- обследование на полиграфе;

- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс).

Социальные гарантии:

- бесплатное медицинское обслуживание;

- возможность бесплатного получения высшего образования;

- бесплатное санаторно-курортное лечение;

Зарплата:

- от 50 тысяч рублей.

Особенности несения службы:

- гибкий график;

- командировки в другие регионы Российской Федерации.

Телефон для связи: 721575, 731126 (дежурная часть).

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