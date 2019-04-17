В Великих Луках к июлю отремонтируют 47 дворовых проездов

295 млн рублей выделено в 2019 году на ремонт дорог в Великих Луках. Как уточнил исполняющий обязанности первого заместителя администрации города Юрий Власюк, достичь этого удалось благодаря благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и содействию главы города Николая Козловского.

- Уже в прошлом году мы понимали, что суммы на содержание дорожного полотна в 2019 году могут быть гораздо выше, поэтому заранее оценили, каким дорогам требуется ремонт, - цитирует Юрия Власюка издание Луки.ру.

Уже начаты ремонты во дворах, конкурсные процедуры по которым прошли в феврале. Всего в перечне 17 объектов. Особое внимание уделяется проездам во дворы — таких будет 47. Работы планируется завершить к июлю 2019 года.