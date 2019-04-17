Фестиваль, посвященный виртуозу-балалаечнику Борису Трояновскому, пройдёт в Новоржеве

В воскресенье, 21 апреля, в Детской школе искусств Новоржева (улица Володарского, дом 24) пройдет традиционный фестиваль народной музыки имени Бориса Сергеевича Трояновского, посвященный виртуозу-балалаечнику. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Участниками конкурсного прослушивания станут более 150 исполнителей из 11 районов области, Пскова и Великих Лук. Это любительские самодеятельные коллективы и солисты – балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие. Музыканты исполнят по два произведения, различных по стилю и характеру. Жюри оценит уровень подготовки конкурсантов, их исполнительское мастерство.

Лучшие исполнители примут участие в гала-концерте, который состоится в этот же день в 16.00 в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе (улица Германа, дом 65).

Начнётся фестиваль в 11.00.