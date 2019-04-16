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Эстафета «Псковской правды»

Псковский дзюдоист занял призовое место, выиграв четыре схватки в Мурманске

16 апреля 2019 года, 17:55

В Мурманске на центральном стадионе профсоюзов состоялись межрегиональные соревнования по дзюдо Северо-Западного Федерального округа России среди юношей в возрасте до 13 лет в рамках турнира «Атаман», посвященного 74-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие команды спортсменов из Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, республики Коми и Карелии.

Псковскую область представляли дзюдоисты спортцентра «Бригантина».

Победителем турнира, выиграв четыре схватки, в весовой категории 42 килограмма стал Дилшод Бахронов, 2007 года рождения и получил право представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 16 по 20 мая  в Апатитах.

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