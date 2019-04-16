Финляндия поделится с Псковской областью технологиями переработки мусора

Губернатор Псковской области и Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге 16 апреля договорились об укреплении сотрудничества в экономике и культуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников и Анне Ламмила обсудили участие делегации Финляндии в форуме приграничных регионов, который пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени при поддержке российских компаний Ростех и Транснефть.

«Мы хотим показать свой инвестиционный, промышленный, сельскохозяйственный потенциал и делаем ставку на это мероприятие. Форум планируется сделать ежегодным, уверен, что он будет значительно способствовать развитию экономических отношений с соседями», - подчеркнул губернатор.

Отдельно участники встречи остановились на теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Анне Ламмила отметила, что в Финляндии «мусорная» реформа началась 10 лет назад, и сегодня лишь 1% отходов идет на захоронение, остальной объем перерабатывается. Финские предприятия готовы поделиться с псковским коллегами технологиями и наработками в этой сфере.