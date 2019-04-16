Более 170 тысяч рублей украл у великолучанки мужчина, представившись сотрудником банка

Великолучанка, поддавшись на уловки незнакомца, лишилась крупной денежной суммы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 49-летней жительнице Великих Лук 15 апреля на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И чтобы предотвратить это нужно уточнить реквизиты карты. Горожанка сообщила требуемые данные. А через некоторое время с его карты было списано более 170 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Отметим, что подобный случай в Псковской области далеко не единичный.