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Происшествия

Любитель кофе и шоколада обокрал великолукский магазин, но был задержан

16 апреля 2019 года, 14:52

В Великих Луках по «горячим следам» раскрыли магазинный грабеж. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 15 апреля в городе на Ловати неизвестный мужчина похитил кофе и шоколад с витрины магазина на проспекте Ленина, после чего скрылся. Полицейские, получившие сообщение о преступлении, выдвинулись на поиски.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Куньинского района, 1988 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

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