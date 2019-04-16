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Эстафета «Псковской правды»

Эстафету «Псковской правды» поддержало предприятие, продукция которого занимает лидирующие позиции на российском рынке

16 апреля 2019 года, 13:00

«Псковская правда» знакомит читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 7 мая.

Официальным партнером Эстафеты стала сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино».

Регистрация на Эстафету «Псковской правды» ко Дню Победы продолжается.
Фото Андрея Степанова.
Продукция торговой марки «Продукты Ермолино» широко известна и пользуется высоким спросом на российском рынке продуктов питания. Более 16 лет предприятие предлагает покупателям качественные продукты по доступным ценам. Ассортиментная линейка «Продукты Ермолино» включает в себя широкий выбор полуфабрикатов, колбасных изделий, кондитерской и молочной продукции, консервов, соусов и макаронных изделий. Вся продукция проходит жесткий контроль качества на всех этапах производства.

В этом году пельмени торговой марки «Продукты Ермолино» заняли 5 место в ТОП-10 лучших российских пельменей по итогам экспертизы Роскачества. Эксперты Российской системы качества составили рейтинг по результатам исследования 48 видов пельменей, выпускаемых в России.

Продукция под ТМ «Продукты Ермолино» выпускается на трех заводах в Калужской обласити, которые входят в пятерку крупнейших производственных предприятий области. Реализация продукции ТМ «Продукты Ермолино» осуществляется через фирменные магазины «Продукты Ермолино». Это позволяет поддерживать привлекательные цены, а также обеспечивать правильные условия хранения и транспортировки продуктов.

С ассортиментом торговой марки «Продукты Ермолино» можно ознакомиться на сайте https://www.ermolino-produkty.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

Псков:

- улица Вокзальная, 42 (напротив автовокзала)

- улица Коммунальная, 73а (на территории ТД Гулливер)

- улица Коммунальная, у дома 45

- Крестовское шоссе, 90А

- улица Льва Толстого, 7 (рядом с ТС пятерочка)

- Октябрьский проспект, 39

- улица Петрова, 2а

- улица Пушкина, 16

- Рижский проспект, 16 (рядом с ТС Дикси)

- Рижский проспект, 31(рядом с ТС Дикси)

- улица Текстильная, 1 (рядом с Семейным магнитом)

- улица Яна Фабрициуса, 3а/13

- деревня Борисовичи, Балтийская, 12Г (на территории Балтийского рынка)

Великие Луки:

- улица Вокзальная (напротив ТЦ Апельсин)

- улица Дьяконова, 1 (рядом с Мебельным №1)

- улица Комсомольца Зверева, 27

- улица Ленина, 29А (магазин у моста)

- Октябрьский проспект, 24/18

Дедовичи:

- улица Комсомольская, 13

Дно:

- улица Советская, 11/2

Невель:

- улица Комсомольская (на территории рынка)

Опочка:

- улица Коммунальная, 18Б

Остров:

- улица 1Мая, 16Б

Печоры:

- улица Свободы, б/н (напротив автовокзала)

Порхов:

- улица Красной Армии (на центральной площади)

Пыталово:

- улица Красноармейская, 53

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

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