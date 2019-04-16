Эстафету «Псковской правды» поддержало предприятие, продукция которого занимает лидирующие позиции на российском рынке

«Псковская правда» знакомит читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 7 мая.
Официальным партнером Эстафеты стала сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино».
Продукция торговой марки «Продукты Ермолино» широко известна и пользуется высоким спросом на российском рынке продуктов питания. Более 16 лет предприятие предлагает покупателям качественные продукты по доступным ценам. Ассортиментная линейка «Продукты Ермолино» включает в себя широкий выбор полуфабрикатов, колбасных изделий, кондитерской и молочной продукции, консервов, соусов и макаронных изделий. Вся продукция проходит жесткий контроль качества на всех этапах производства.
В этом году пельмени торговой марки «Продукты Ермолино» заняли 5 место в ТОП-10 лучших российских пельменей по итогам экспертизы Роскачества. Эксперты Российской системы качества составили рейтинг по результатам исследования 48 видов пельменей, выпускаемых в России.
Продукция под ТМ «Продукты Ермолино» выпускается на трех заводах в Калужской обласити, которые входят в пятерку крупнейших производственных предприятий области. Реализация продукции ТМ «Продукты Ермолино» осуществляется через фирменные магазины «Продукты Ермолино». Это позволяет поддерживать привлекательные цены, а также обеспечивать правильные условия хранения и транспортировки продуктов.
С ассортиментом торговой марки «Продукты Ермолино» можно ознакомиться на сайте https://www.ermolino-produkty.ru
Псков:
- улица Вокзальная, 42 (напротив автовокзала)
- улица Коммунальная, 73а (на территории ТД Гулливер)
- улица Коммунальная, у дома 45
- Крестовское шоссе, 90А
- улица Льва Толстого, 7 (рядом с ТС пятерочка)
- Октябрьский проспект, 39
- улица Петрова, 2а
- улица Пушкина, 16
- Рижский проспект, 16 (рядом с ТС Дикси)
- Рижский проспект, 31(рядом с ТС Дикси)
- улица Текстильная, 1 (рядом с Семейным магнитом)
- улица Яна Фабрициуса, 3а/13
- деревня Борисовичи, Балтийская, 12Г (на территории Балтийского рынка)
Великие Луки:
- улица Вокзальная (напротив ТЦ Апельсин)
- улица Дьяконова, 1 (рядом с Мебельным №1)
- улица Комсомольца Зверева, 27
- улица Ленина, 29А (магазин у моста)
- Октябрьский проспект, 24/18
Дедовичи:
- улица Комсомольская, 13
Дно:
- улица Советская, 11/2
Невель:
- улица Комсомольская (на территории рынка)
Опочка:
- улица Коммунальная, 18Б
Остров:
- улица 1Мая, 16Б
Печоры:
- улица Свободы, б/н (напротив автовокзала)
Порхов:
- улица Красной Армии (на центральной площади)
Пыталово:
- улица Красноармейская, 53
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).