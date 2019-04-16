Эстафету «Псковской правды» поддержало предприятие, продукция которого занимает лидирующие позиции на российском рынке

«Псковская правда» знакомит читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне . Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 7 мая.

Продукция торговой марки «Продукты Ермолино» широко известна и пользуется высоким спросом на российском рынке продуктов питания. Более 16 лет предприятие предлагает покупателям качественные продукты по доступным ценам. Ассортиментная линейка «Продукты Ермолино» включает в себя широкий выбор полуфабрикатов, колбасных изделий, кондитерской и молочной продукции, консервов, соусов и макаронных изделий. Вся продукция проходит жесткий контроль качества на всех этапах производства.

В этом году пельмени торговой марки «Продукты Ермолино» заняли 5 место в ТОП-10 лучших российских пельменей по итогам экспертизы Роскачества. Эксперты Российской системы качества составили рейтинг по результатам исследования 48 видов пельменей, выпускаемых в России.

Продукция под ТМ «Продукты Ермолино» выпускается на трех заводах в Калужской обласити, которые входят в пятерку крупнейших производственных предприятий области. Реализация продукции ТМ «Продукты Ермолино» осуществляется через фирменные магазины «Продукты Ермолино». Это позволяет поддерживать привлекательные цены, а также обеспечивать правильные условия хранения и транспортировки продуктов.

С ассортиментом торговой марки «Продукты Ермолино» можно ознакомиться на сайте https://www.ermolino-produkty.ru