Около 5 тысяч контейнеров для мусора установлено на территории Псковской области

«На территории Псковской области заведено около 5000 контейнеров, работает порядка 30 транспортных средств и этот парк постоянно растет и расширяется, - об этом в пресс-центре «Псковской правды» сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.