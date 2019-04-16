Около 5 тысяч контейнеров для мусора установлено на территории Псковской области

«На территории Псковской области заведено около 5000 контейнеров, работает порядка 30 транспортных средств и этот парк постоянно растет и расширяется, - об этом в пресс-центре «Псковской правды» сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.
«Логистический маршрут распространяется на более мелкие населенные пункты, - пояснил он. - Оплата проходит по нормативу, если у человека стоит казенный контейнер. Если он имеет свой контейнер, то плата рассчитывается индивидуально из объема этого контейнера и тарифа его населенного пункта».
Сергей Пайст ответил на все интересующие журналистов вопросы.
Фото Дарьи Хватковой.
Напомним, 15 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенной коллегии в Минприроды доложил реализации мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Глава региона сообщил, что все вопросы о работе новой схемы обращения с ТКО решаются в рабочем порядке.