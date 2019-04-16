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Общество

Получить консультацию по вывозу мусора псковичи могут в офисе на улице Льва Толстого

16 апреля 2019 года, 12:26

«Объем звонков, который начал поступать до 1 января, ежедневно доходил до тысячи. На сегодняшний день этот показатель в разы меньше», - рассказал о работе колл-центра в пресс-центре «Псковской правды» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

Сергей Пайст ответил на все интересующие журналистов вопросы.
Фото Дарьи Хватковой.
«Помимо колл-центра все желающие смогут заключить договор, получить консультации и высчитать плату за вывоз мусора. Сейчас происходит рассылка квитанций за март, это проблема не только нашего региона, но и всей страны. Поступило порядка 5000 заявлений по Псковской области о перерасчете. Мы планируем наиболее корректный расчет провести за апрель месяц, однако, мы понимаем, что это будет постоянный процесс, население приезжает, переезжает. Для тех, кто не зарегистрирован на данной жилплощади, мы используем норму законодательства для корректного начисления», - добавил Сергей Пайст.

Директор компании напомнил, что клиентский офис располагается на улице Льва Толстого в доме №3.

Напомним, 15 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенной коллегии в Минприроды доложил реализации мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Глава региона сообщил, что все вопросы о работе новой схемы обращения с ТКО решаются в рабочем порядке.

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