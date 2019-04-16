Получить консультацию по вывозу мусора псковичи могут в офисе на улице Льва Толстого

«Объем звонков, который начал поступать до 1 января, ежедневно доходил до тысячи. На сегодняшний день этот показатель в разы меньше», - рассказал о работе колл-центра в пресс-центре «Псковской правды» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.