Сергей Пайст: Все операторы по транспортировке отходов стойко справляются со своей задачей

«Три месяца пролетели очень быстро, есть ряд вопросов, которые нужно рассмотреть. Собран определенный перечень проблем, которые актуальны по сей день, - подводит итоги первого квартала реализации мусорной реформы в пресс-центре «Псковской правды» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст. - Реформа стартовала зимой. Был ряд проблем с возможностью подъехать к домам, для того, чтобы вывезти мусор. Но все операторы по транспортировке отходов стойко справлялись с задачей и реагировали на все замечания.

По словам Сергея Пайста, произошла смена перевозчиков отходов, на сегодняшний день это - десять районов.

«Мы помогаем районам с вывозом мусора. График вывоза мусора находится на сайте регионального оператора. Он отрабатывается транспортными компаниями. Все графики разрабатываются с органами местного самоуправления, перевозчиками и региональными операторами», - добавил директор компании.

Напомним, 15 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенной коллегии в Минприроды доложил реализации мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Глава региона сообщил, что все вопросы о работе новой схемы обращения с ТКО решаются в рабочем порядке.