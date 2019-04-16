Три десятка псковских храмов приведут в порядок с помощью волонтёров

В Псковской епархии заработал волонтерский проект «Наши древние храмы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе епархии.

Во время акции добровольцы и прихожане уберут прилегающие к храмам территории и сделают косметический ремонт фасадов. Идею проекта, вдохновителем которой является митрополит Псковский и Порховский Тихон, поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Основная часть средств пойдёт на покупку инвентаря.

На сегодняшний день уже сформирован список из 30 храмов, среди которых городские и сельские церкви.

Стать участником проекта может любой желающий.

Запись волонтёров по телефону: +7(911)690-73-33 (Наталья).