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Общество

Три десятка псковских храмов приведут в порядок с помощью волонтёров

16 апреля 2019 года, 11:42

В Псковской епархии заработал волонтерский проект «Наши древние храмы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе епархии.

Во время акции добровольцы и прихожане уберут прилегающие к храмам территории и сделают косметический ремонт фасадов. Идею проекта, вдохновителем которой является митрополит Псковский и Порховский Тихон, поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Основная часть средств пойдёт на покупку инвентаря.

На сегодняшний день уже сформирован список из 30 храмов, среди которых городские и сельские церкви.

Стать участником проекта может любой желающий.

Запись волонтёров по телефону: +7(911)690-73-33 (Наталья).

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