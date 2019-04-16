Псковское отделение ПАО Сбербанк уже по традиции стало генеральным партнёром Эстафеты Победы

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк - ключевой кредитор национальной экономики, он занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из более 1,3 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.

Псковское отделение 8630 Сбербанка России работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).